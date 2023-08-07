Россиянам раскрыли способ получить прибавку к пенсии

В настоящее время у работающих пенсионеров есть два способа получить прибавку к пенсии, прирост может колебаться в районе 10-15 процентов. О том, как производится индексации социальных выплат, рассказала юрист «Европейской юридической службы» Марина Антонова, ее слова приводит Life.

Первый способ подразумевает увольнение работающего пенсионера с нынешнего места труда. Для таких граждан индексация выплат производится в начале каждого года. После перерасчета можно вновь устраиваться на работу. В то же время юрист Елена Кузнецова уточнила, что после завершения увольнения пенсионерам производится индексация выплат. Когда же они устраиваются на новое место работы, то продолжают получать пенсии в повышенном размере. Однако ежегодная индексация пенсии с 1 января работающих пенсионеров не касается, напомнила она.

Второй вариант подходит для работающих пенсионеров. Индексация выплат для них производится, как правило, в августе с учетом тех взносов, которые произведены за работника в прошлом году в соответствии с Федеральным законом о «Страховых пенсиях». Если же возникли вопросы в правильности размера начисленной пенсии, следует написать заявление о перерасчете на основании все того же закона, заключила Антонова.