В России предложили ввести налоговый вычет для родителей школьников

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в России налоговый вычет на покупку школьных товаров. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Свою инициативу парламентарий обозначил в письме министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей», — следует из письма.

Парламентарий привел данные Росстата, по которым в прошлом году собрать в первый класс мальчика стоило родителям 22,3 тыс. рублей, а девочку — 26,8 тыс. Даванков подчеркнул, что траты на «набор школьника» могут составлять до трети общего бюджета среднестатистической российской семьи, в которой работают оба родителя. Поэтому при отсутствии поддержки многие семьи могут попасть в затруднительное финансовое положение, подытожил он.

По мнению депутата, новый налоговый вычет будет способствовать социальной справедливости. Нововведение поможет облегчить финансовое бремя для семей, особенно тех, у кого ресурсы ограничены, пояснил он.