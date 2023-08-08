Школьные рюкзаки в России за год подорожали почти на 60 процентов

Средняя стоимость школьных рюкзаков в России в 2023 году выросла на 58 процентов к 2022-му, а маркеров-выделителей - на 36 процентов. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на исследование «Контур.Маркет».

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Исследователи подсчитали, что летом 2023-го школьный рюкзак в России можно было купить в среднем за 4 962 рубля, а маркер для выделения текста - за 71 рубль.

При этом цены на школьные рюкзаки в стране колеблются от 300 до 30 тысяч рублей. Самые дорогие варианты - это наборы, включающие рюкзак, пенал, кошелек, мешок для сменной обуви и карандаши. Самый дорогой рюкзак, продающийся без наборов, стоит почти 14 тысяч рублей.

Аналитик «Контур.Маркет» Дарья Жигалина объяснила, что рюкзаки и некоторые другие школьные принадлежности в 2023 году подорожали по нескольким причинам: это проблемы с логистикой, если речь идет об иностранных брендах, и замена этих брендов товарами из Китая и других стран.

Эксперт отметила, что некоторые школьные принадлежности за год не подорожали вообще, к примеру, набор карандашей по-прежнему стоит в среднем 51 рубль. Часть товаров для школы даже подешевела: тетради, пеналы, ручки и фломастеры стали стоить на 13, 4,7, 1,6 и один процент меньше соответственно.

В «Контур.Маркете» предупредили, что на вторую половину августа приходится пик продаж школьных принадлежностей и цены растут. К примеру, в августе 2022-го ручки подорожали на 58 процентов, а тетради - на 39 процентов.

Перед 1 сентября 2022 года Росстат оценил стоимость базового набора первоклассника в 22 298 рублей для мальчика и в 26 838 рублей для девочки (рост цен за год составил 13,91 и 11,25 процента соответственно). В базовый набор входят школьный ранец и школьная форма, обувь, спортивная форма, тетради, пенал с ручками и карандашами, набор для рисования.