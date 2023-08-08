Зарплаты врачей вырастут лишь после 2025 года

Переход на новую единую систему оплаты труда медиков запланирован на 2025 год. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитирует РИА «Новости», заявил 8 августа в Уфе. Система призвана сгладить большую разницу в зарплатах по одним и тем же врачебным специальностям в разных регионах. Ранее сроки нововведений неоднократно переносили. Насколько в итоге вырастут зарплаты медиков и поможет ли это решить кадровый голод в отрасли, разбиралась «Парламентская газета».

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Денег нет, но вы держитесь

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Из-за разницы в зарплатах врачи и медсестры уезжают работать в большие города, а жители сел и деревень остаются без квалифицированной медицинской помощи. Переход на единую систему оплаты труда, призванную исправить ситуацию, Минздрав анонсировал еще в ноябре 2021 года. Опробовать новшества должны были в семи пилотных регионах страны — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе. Но сроки пилотного проекта неоднократно переносили — сначала на декабрь 2021 года, затем на июль 2022, а в итоге и вовсе приостановили его работу до января 2025 года.

Внятных объяснений неоднократным переносам не было, сказал «Парламентской газете» лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, система еще не работает, а у специалистов к ней уже есть целый ряд вопросов: «На бумаге все выглядит прекрасно: медработники будут получать по единой сетке, а общий размер зарплат вырастет чуть ли не на 50 процентов. Но одновременно путем введения региональных коэффициентов планируют закрепить существующий разрыв в уровне зарплат в разных регионах. То есть и дальше у нас будут бедные и богатые. А значит, из бедных регионов врачи будут уезжать в более обеспеченные».

Причина переносов — в нехватке бюджетных денег даже на пилотную программу, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный: «Изначально на проект предполагалось выделить порядка 500 миллиардов рублей. Таких денег в бюджете, видимо, не нашли». По словам депутата, тем временем медработников в регионах России не хватает все больше: «На мой взгляд, решение о переходе на единую оплату надо было принимать еще в 2021 году».

Оклады подрастут

Хотя пилотный проект и был приостановлен до 2025 года, слова Михаила Мурашко — хорошая новость, сказал «Парламентской газете» глава Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Министр подтвердил, что реализацию долгожданной программы все-таки начнут в срок. Но для того, чтобы полностью выровнять зарплаты врачей и медсестер по стране и остановить переезд специалистов из регионов, нужно выделить больше бюджетных денег.

«Заложенный бюджет не позволит эту ситуацию исправить полностью, хотя она, несомненно, улучшится», — отметил эксперт.

Сейчас врач или медсестра получают за месяц работы в Москве в 3-4 раза больше, чем в соседних со столицей регионах:

«Насколько дифференциация уменьшится, покажет практика. Но мы предполагаем, что после введения системы разница между зарплатами будет хотя бы в два раза», — сказал Домников.

Изначально запланировано, что пилотный проект в семи регионах будет идти полгода, затем по его результатам программу откорректируют, и уже затем на новую систему оплаты труда перейдет вся страна, сказала «Парламентской газете» Тамара Гончарова, секретарь ЦК Профсоюза медицинских работников России.

По ее словам, должностные оклады во всех регионах будут начислять по единой схеме, а в основу возьмут минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Перечень компенсаций и стимулирующих выплат также будет единым, как и размер обязательных надтарифных выплат. Сейчас каждый регион устанавливает их сам. «Например, квалификационную категорию, обязательную для специалистов, подтверждают и присваивают в том числе и на федеральном уровне. Требования при этом довольно жесткие, а вот размер выплат за нее в каждом регионе разный», — отметила Гончарова. Так как базовый оклад будет отталкиваться от МРОТ, зарплаты у медицинских работников вырастут, отметила эксперт:

«Если в самом бедном регионе сейчас оклад у врача десять тысяч, то новая система оплаты прибавит ему как минимум еще пять, потому что МРОТ с каждым годом растет».

Но кадровый голод останется

Кадровый голод в отрасли без увеличения заплат не решить, отметил Анатолий Домников. Сейчас в среднем на каждого выпускника вуза приходится три вакансии, а в здравоохранении — 19 вакансий.

«Такого кадрового дефицита нет больше ни в одной отрасли, и он сохраняется, несмотря на все усилия и соцпакеты для медработников в регионах. Подчас люди даже уходят из профессии в другие сферы деятельности, так как качественная подготовка в медвузах им это позволяет», — сказал Домников.

На конец прошлого года нехватка медработников всех уровней оценивалась в стране оценивалась в 70 тысяч сотрудников, напомнил Сергей Миронов:

«Поэтому чем дальше Минздрав будет откладывать решение задач по повышению зарплат в отрасли, тем хуже. А ведь еще в 2012 году в майских указах президента было прописано, что зарплата врача должна быть не меньше 200 процентов от средней по региону. Пока это значение в основном достигается путем переработок и совмещений. Люди вынуждены работать на полторы ставки».

В своих расчетах ведомство опирается на данные Росстата, установленные показатели МРОТ, прожиточного минимума и ряд других, отметил Миронов. Но они совершенно не отражают реальную картину в экономике, уровень цен, инфляцию и доходы россиян: «А без этого любые расчеты будут оторваны от действительности! То есть реформу проведут, а врачей больше не станет. Наверное, тогда Росстат снова изменит методику оценки и начнет учитывать каждого работающего на полторы ставки за полтора сотрудника. Получится радостная картина, что медработников стало на 50 процентов больше. Но к жизни и здоровью граждан это не будет иметь никакого отношения».