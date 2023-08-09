Россияне за месяц забрали из банков 0,4 трлн рублей

В июле россияне забрали из банков 0,4 триллиона рублей. Такие показатели в Банке России объяснили спросом на наличные.

В регуляторе также понизили свой прогноз профицита ликвидности на конец года. Его уменьшили на 0,8 триллиона рублей, до диапазона от 1,3 до 2,2 триллиона рублей.

Ранее в ЦБ заявили, что спрос на наличные в России в июле оказался аномальным. Объем денег в обращении по сравнению с показателями 2022 года были вчетверо выше (в прошлом июне он равнялся 97,7 миллиарда рублей). Эксперты объяснили это расходами россиян на отпуска «в новой реальности» и увеличением наличных расчетов в новых регионах России.

На конец июня объем наличных рублей на руках россиян достиг рекордных значений, впервые в истории превысив 16 триллионов рублей. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, годовой темп прироста количества наличных рублей у населения вырос до максимума с апреля 2021 года. Он назвал причиной такой динамики рост расходов федерального бюджета и финансирование его дефицитов за счет «печатного станка».