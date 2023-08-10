"На первом этапе мошенники под видом специалистов из технической поддержки банка связываются с клиентом. Звонки совершаются по любому каналу связи, но преимущественно - в мессенджерах. Для убедительности используется логотип банка или подпись "Тех. поддержка". Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции. Далее ему предлагают скачать якобы "сертифицированное приложение" банка для проверки телефона на уязвимости, присылают ссылку на фишинговый сайт с подробной инструкцией, которая объясняет, как установить приложение", - отмечается в сообщении пресс-службы банка.