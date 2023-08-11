В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

«Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. <...> Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад», — отметила депутат.