В России за неделю зафиксировано падение цен на ряд продуктов

Россияне обнаружили падение цен на некоторые продукты питания. Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», реже отмечалось повышение стоимости сахара, хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочной продукции, яиц и плодоовощной продукции, передает агентство «Прайм».

Кроме того, по мнению респондентов, подешевели непродовольственные товары и услуги.

Вместе с тем 49% респондентов пришли к выводу, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги росли быстрее, чем ранее.

Доля тех, кто считает, что цены на сахар снизились, составила 28% (против 33% 30 июля), на хлеб и хлебобулочные изделия – 19% (против 24% 30 июля), молоко и молочную продукцию – 23% (против 27% 30 июля), яйца – 18% (против 22% 30 июля), плодоовощную продукцию — 18% (против 22%). Такие результаты зафиксированы 6 августа.

«Рост цен на непродовольственные товары и услуги, судя по результатам опроса, также респондентами отмечается реже, но разница варьируется в 2-3% (одежда и обувь – 21%, (30 июля 2023 года – 23%), электроника – 17% (30 июля 2023 года – 19%), медицинские услуги – 17% (30 июля 2023 года – 19%), бытовые услуги – 12% (30 июля 2023 года – 14%)», – говорится в публикации.