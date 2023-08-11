Мошенники начали предлагать брокерские услуги и убеждать в необходимости открыть счет для иностранных инвестиций. Однако схема направлена на похищение денежных средств, сообщает СДМ-банк в своем Telegram-канале.

В сообщении финансовой организации говорится, что злоумышленники связываются от имени брокерской компании и просят перевести деньги на криптокошелек. Они обещают доступ к иностранной бирже. Но после перевода на чужой счет деньги попросту попадают мошенникам.

Насторожить должно обещание гарантированной прибыли, говорят эксперты. Кроме того, по их словам, мошенников выдает предложение пройти регистрацию без договора и подтверждения личности.