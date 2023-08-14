ВТБ сообщил о мошенничестве с упоминанием социальных карт

Схема мошенничества, связанная с ложной заменой социальных карт, активно распространяется в России, предупреждает РБК, ссылаясь на слова начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина.

Мошенники осуществляют обманные звонки на городские номера банковских клиентов, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки. Их основной уловкой является предложение обновить действующие социальные карты. Если клиент соглашается, мошенники запрашивают его мобильный номер под предлогом отправки СМС-кода о готовности новой карты. На самом деле отправленное СМС содержит код для восстановления доступа в личный кабинет банка.

Следующим этапом аферисты стремятся выяснить у клиента код и номер карты, используемые для входа в интернет-банк. Если им это удается, они переводят деньги клиента на свои счета.