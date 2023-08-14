В России подорожает майонез

Крупные производители майонеза готовятся к повышению цен на 5–12% в связи с подорожанием основных ингредиентов. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, издание сослалось на письмо крупного производителя соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ»), в котором говорится, что цены на майонез и часть других соусов поднимутся на 5–10%.

Подчеркивается, что на 8–10% также скорректируется стоимость продукции для ресторанного рынка. Это касается и порционных соусов в упаковке по 10 г.

По словам одного из собеседников газеты, об изменении отпускных цен на 10% также проинформировали в «Эфко» (бренд «Слобода»). О грядущем росте цен на 12% заявили в НМЖК.

Также источник на рынке утверждает, что сдержать повышение цен на рынке можно. Для этого нужно обнулить пошлины на импорт сырья и решить проблемы с увеличением тарифов на перевозки, указал он.