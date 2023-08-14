АТОР: цены на туры за границу «выходят за рамки»

«Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс, потому что для них наиболее чувствительное влияние оказывают именно курсовые разницы. Соответственно, это Египет, Турция и бюджетные ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Таиланд. Я думаю, здесь корректно говорить о том, что путешествие в принципе выходит за рамки, потому что сейчас за 1 тыс. долл. слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40–50 тыс. руб. не существует. 160–180 тыс. нужно минимум», – добавил эксперт.