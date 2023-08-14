Экономист объяснил, почему россияне устремились снимать наличность

Экономический обозреватель Юрий Пронько в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщение Банка России о том, что в стране объем наличных денег в обращении в июне 2022 года увеличился на 459 млрд рублей и достиг 17,8 трлн рублей. По данным регулятора, это рекордный прирост за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет. Эксперт отметил, что это, в первую очередь, связано с неспокойной политической обстановкой и ослаблением рубля.