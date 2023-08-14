Правительство выступило против закона о запрете работы коллекторов

Российское правительство не поддержало законопроект, запрещающий работу коллекторов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Документ был повторно внесен на рассмотрение Думы депутатами от фракции ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой.

Авторы законопроекта заявили, что действующее законодательство запрещает коллекторам использовать шантаж и угрозы, но жалобы на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны, продолжают поступать.

Авторы документа отметили, что запрет коллекторской деятельности также высвободил бы большое количество работников, «способных заняться производительным трудом».

Законопроект уже вносили в Госдуму зимой, но он не был рассмотрен из-за отсутствия заключения правительства. Теперь в кабинете министров дали отрицательный отзыв на проект, подчеркнув, что он «негативно повлияет на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам».

В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий тюремный срок для коллекторов за угрозы, насилие и шантаж в адрес должников. Документ вводит в уголовный кодекс специальную, «коллекторскую» статью.