Правительство выступило против закона о запрете работы коллекторов
Российское правительство не поддержало законопроект, запрещающий работу коллекторов в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Документ был повторно внесен на рассмотрение Думы депутатами от фракции ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой.
Авторы законопроекта заявили, что действующее законодательство запрещает коллекторам использовать шантаж и угрозы, но жалобы на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны, продолжают поступать.
Авторы документа отметили, что запрет коллекторской деятельности также высвободил бы большое количество работников, «способных заняться производительным трудом».
Законопроект уже вносили в Госдуму зимой, но он не был рассмотрен из-за отсутствия заключения правительства. Теперь в кабинете министров дали отрицательный отзыв на проект, подчеркнув, что он «негативно повлияет на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам».
В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий тюремный срок для коллекторов за угрозы, насилие и шантаж в адрес должников. Документ вводит в уголовный кодекс специальную, «коллекторскую» статью.
По новому закону за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и насилие коллекторам будут грозить штрафы от трехсот тысяч до пяти миллионов рублей, принудительные работы или до десяти лет тюрьмы (если преступление совершила организованная группа коллекторов).