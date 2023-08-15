В Госдуме ответили, как повышение ставки отразится на уже выданных кредитах

Согласно российскому законодательству, банкам в стране нельзя поднимать ставки по уже выданным кредитам физлицам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает агентство «Прайм».

По его словам, для юрлиц рост возможен в случае плавающей ставки.

Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Центробанк указал на усиление инфляционного давления в стране. По его данным, на 7 августа показатель годовой инфляции вырос до 4,4%. Также ЦБ отметил, что текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться.