Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

Самые высокие зарплаты для пенсионеров предлагают в сфере строительства и недвижимости. Исследование провели сервисы "Работа.ру" и "СберПодбор", его результаты есть в распоряжении РИА Новости.

Соискатели в этих сферах могут претендовать на зарплату в 88 тысяч рублей. В сфере агропрома предлагают заработок в размере 70 тысяч рублей, в транспорте и логистике - 65 тысяч рублей.

В среднем 45 тысяч рублей предлагают пенсионерам, не имеющим особых навыков и опыта, на позициях в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья. В сфере услуг заработок может составить 43 тысячи рублей.

В сфере торговли можно заработать 36 тысяч рублей, в телекоме - 33 тысячи, в маркетинге и PR - 32 тысячи, в сфере образования и культуры - 30 тысяч.