Экономист объяснил, как ослабление рубля повлияет на доходы россиян

«От повышения курса доллара, сейчас уже в 1,7% напрямую доходы россиян не падают, потому что при этом растут выплаты. ВПК работает как не в себя, в регионы сейчас заливается много денег и, если посмотреть статистику, то ВВП в этом году колоссально вырастет», — сказал Потапенко.