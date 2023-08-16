Сбер предупредил об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi

Злоумышленники придумали новую схему, позволяющую красть персональные данные и денежные средства россиян. Они могут взломать публичный Wi-Fi и создать фальшивую точку доступа к интернету, сообщает Сбербанк.

Кредитная организация отмечает, что перед подключением в сети следует убедиться в наличии шифрования WPA2/WPA3. Уточняется, что информация об этом есть в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа сети.

В «Сбере» предостерегают от использования банковских приложений, совершения оплаты на сайтах и скачивания файлов при подключении к публичному Wi-Fi.

Также специалисты советуют заходить только на сайты с безопасным соединением. Так, в адресной строке должен быть замочек и буквы https. Кроме того, они рекомендуют установить антивирусное программное обеспечение на смартфон.