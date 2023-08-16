ЦБ отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребкредитам

"Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК: для кредитных организаций - по всем категориям потребительских кредитов (займов); для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов - по всем категориям потребительских займов; для микрофинансовых организаций - по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов. По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения", - указали в ЦБ РФ.