В России рекордно растет число самозанятых

Уже более восьми миллионов человек в России зарегистрировались в качестве самозанятых.

"Сформировано более 1,4 миллиарда чеков, в среднем каждый на сумму 1 772 рубля. Их суммарный доход превысил 2,5 триллиона рублей", — сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Особенность данного налогового режима заключается в том, что все общение налогоплательщика с налоговыми органами происходит дистанционно — через мобильное приложение "Мой налог".

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов взыскали с российских чиновников в 2022 году.