В России оценили долю получателей пассивного дохода

Ежемесячно каждый третий россиянин получает до 5000 рублей пассивного дохода, всего же о его наличии сообщили 52 процента опрошенных финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь». Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Основными видами такого дохода оказались банковский депозит (17 процентов), кешбэк по карте (16 процентов) и инвестиции в ценные бумаги (10 процентов). А вот о получении регулярного заработка от сдачи своей недвижимости в аренду заявили только два процента респондентов.

В исследовании, которое было проведено методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года, приняли участие 1200 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 лет. Большая часть респондентов (56 процентов) заявили о планах приумножать свои доходы с помощью таких банковских инструментов, как карты с более высоким кешбэком и вклады с большей процентной ставкой. При этом почти каждый пятый опрошенный (19 процентов) не удовлетворен размером получаемой суммы пассивного дохода.