Перечислены уловки продавцов в период распродаж

Некоторые продавцы идут на различные уловки, когда наступает сезон распродаж. Речь идет о создании искусственного ажиотажа, намеренном завышении цены перед введением скидки и реализации неходового товара, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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По словам специалистов ведомства, зачастую большие скидки в действительности же оказываются сугубо маркетинговым ходом, так как накануне праздников или старта сезонных распродаж продавцы поднимают цены, после чего прибегают к дисконту.

Ведомство также предупредило о том, что россиянам могут продать «акционный контрафакт». Эта продукция является фальсифицированной, указали в Роскачестве. Кроме того, недобросовестные продавцы могут воспользоваться ажиотажем, чтобы украсть средства с банковских карт граждан.

Специалисты ведомства также отмечают, что продавцы часто хотят избавиться от плохо продающихся товаров, когда предлагают получить, например, аксессуар или любой другой подарок при покупке более дорой продукции. В этой связи в ведомстве считают целесообразным сравнить стоимость этих вещей в независимом агрегаторе.