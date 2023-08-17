Производители предупредили о росте цен на кетчуп

Осенью стоимость кетчупа в России вырастет на 10 процентов из-за проблем с томатной пастой — основным ингредиентом соуса. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров в нескольких компаниях, занимающихся выпуском продукта, сообщает издание Baza.

По их словам, закупать пасту в Европе невозможно из-за санкций, мощностей российских заводов не хватает, и создавать новые — затруднительно, так как для производства основы кетчупа применяется сложная система выпаривания томатов. Из-за этого приходится идти на рынки Турции и Китая, но из-за слабого рубля закупочная цена для российских компаний резко выросла.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители майонеза в России собираются поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов, то есть яйца и масла.