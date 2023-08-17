В связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ руководство Сбербанка приняло решение увеличить доходность по рублевым вкладам до 12% годовых. Какие российские банки также подняли ставку?

Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 12% после внепланового заседания во вторник, 15 августа. Решение было принято на фоне быстрого ослабления курса рубля.

В «Сбере» отметили, что ставка в 12% годовых доступна для клиентов, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.

«Также выросла доходность „СберВкладов“ и линеек „Управляй“ и достигла 11,26% годовых по вкладу „СберВклад Прайм Лидер“ (при открытии на два месяца на сумму от 100 000 рублей) и 8,31% годовых по вкладу „Лидер Управляй+“ (при открытии вклада на сумму от десяти миллионов рублей сроком на три месяца)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Какие условия предлагает ВТБ

ВТБ с 17 августа повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Размещение средств для вкладчиков банка доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.

«ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Максимальную доходность 11% годовых получат клиенты, размещающие деньги на „ВТБ-Вкладе“ в дистанционных каналах сроком на три года и выбирающие опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма по продукту составляет 10 тысяч рублей при размещении средств в „ВТБ Онлайн“ или банкомате и 50 тысяч — в офисах банка», — рассказали в пресс-службе банка.

Также ставка в 11% доступна клиентам Private Banking при размещении средств на три месяца, а для клиентов «Привилегии» на этот срок — 10,5%.

«Клиентам, которые переведут пенсию в ВТБ до 30 ноября и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии банк начислит дополнительный 1 п.п. по любому вкладу в рублях. Поэтому с сегодняшнего дня максимальная ставка для них при размещении средств на три года составляет 12% годовых», — пояснили в банке.

Какие банки еще повышают ставки по вкладам

Альфа-Банк объявил о том, что после повышения ключевой ставки ЦБ РФ доходность по «Альфа-вкладу» составляет 12%.

«Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% — а мы повышаем ставки по вкладам. Ставки по кредитам пока не повышаем, держим изо всех сил. Если у вас уже открыта ипотека или кредит — ставка не поднимется в любом случае», — говорится в сообщении пресс-службы.

Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12%, вкладов на три месяца — до 11,2%, отметили в Telegram-канале организации. Ставку до 12% подняли и в Почта-Банке.

О предстоящем росте доходности вкладов без уточнения изменений изданию Forbes рассказали представители банка «Зенит», МТС Банка, ОТП Банка, Экспобанка и Ренессанс Банка.

Что повышение ставки значит для вкладчиков

Управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев считает, что повышенные ставки по вкладам были сделаны не на большой срок и по определенной линейке продукта. По его словам, чем больше сумма вклада, тем меньше процент будет.

Эксперт отметил, что ставки по вкладу могут быть пересмотрены уже через три месяца, а не через год.