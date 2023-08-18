Рост ключевой ставки Центробанка РФ до 12% приведет к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Об этом пишет РБК.

В статье отмечается, что с начала года сумма необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам выросла с 75 до 120 тысяч рублей из-за роста ключевой ставки с 7,5 до 12%.

По данным расчетов, такой доход возможно получить, если держать на депозитах не менее 1,3 млн рублей.

15 августа ЦБ России повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пункта до 12% годовых. Это было нужно, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности, объяснил регулятор.

После этого уже 12 крупных российских банков подняли доходность своих депозитов, выяснила «Газета.Ru».