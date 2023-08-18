Число будущих плательщиков «налога на вклады» сократилось из-за роста ставки
Рост ключевой ставки Центробанка РФ до 12% приведет к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Об этом пишет РБК.
В статье отмечается, что с начала года сумма необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам выросла с 75 до 120 тысяч рублей из-за роста ключевой ставки с 7,5 до 12%.
По данным расчетов, такой доход возможно получить, если держать на депозитах не менее 1,3 млн рублей.
15 августа ЦБ России повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пункта до 12% годовых. Это было нужно, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности, объяснил регулятор.
После этого уже 12 крупных российских банков подняли доходность своих депозитов, выяснила «Газета.Ru».
Бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью.