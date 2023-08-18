Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Самые высокие требования к желаемому размеру пенсий предъявляют жители Краснодарского края — там люди хотели бы получать выплаты в размере 104 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.

Опрос проводился в июле 2023 года среди 3,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех российских регионов. По итогам исследования выяснилось, что на втором месте по финансовым аппетитам оказались жители Москвы и Московской области с показателем 84 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули респонденты из Самарской области, готовые получать пенсию в размере 80 тысяч.

В пятерку лидеров среди регионов также вошли Нижегородская и Калужская области, в которых жители готовы получать по 75 тысяч рублей. Респонденты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области немного не дотянули до топ-5 с показателем 71 тысяча. Скромнее других оказались жители Челябинской области — их финансовые запросы ограничились ежемесячными выплатами в размере 46 тысяч.