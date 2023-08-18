Названа самая популярная валюта для сбережений среди россиян
Большинство россиян считают наиболее выгодным хранение денежных сбережений в рублях, но при выборе из зарубежных валют отдали предпочтение юаню. Об этом свидетельствует опрос ФОМ.
Исследование проводилось среди полутора тысяч респондентов старше 18 лет в 104 городах и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России. В частности, граждан спросили, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения в рублях или иностранной. Наибольшая доля респондентов — 61% — отдали предпочтение рублю.
Затем у граждан РФ спросили, как бы они поступили, если бы могли перевести накопления только в иностранную валюту и 32% выбрали юань. За ним шли евро (26%) и доллар (23%).
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