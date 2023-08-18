Названа самая популярная валюта для сбережений среди россиян

Большинство россиян считают наиболее выгодным хранение денежных сбережений в рублях, но при выборе из зарубежных валют отдали предпочтение юаню. Об этом свидетельствует опрос ФОМ.

Исследование проводилось среди полутора тысяч респондентов старше 18 лет в 104 городах и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России. В частности, граждан спросили, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения в рублях или иностранной. Наибольшая доля респондентов — 61% — отдали предпочтение рублю.