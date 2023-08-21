Названа доля россиян с зарплатой выше средней

Доля россиян, получающих зарплату выше средней по стране (59 тысяч рублей), составляет 31,7 процента, следует из результатов исследования РИА Новости. Эксперты агентства оценивали данные с июня 2022 года по май 2023-го.

Как выяснилось, в шести регионах свыше половины работников заработали больше, чем в среднем по России. Явным лидером по доле таких сотрудников оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где 75 процентов работников имеют заработок выше среднего. Следом за ним в рейтинге расположились Ненецкий (61 процент) и Ханты-Мансийский (60,8 процента) автономные округа, а также Магаданская область (59,7 процента), Чукотка (58,6 процента) и Сахалинская область (52 процента). Помимо них в первую десятку вошли Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург с долями от 43,2 до 48,6 процента.

В рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних — такой заработок, по мнению экспертов, уже можно считать высоким — лидируют те же регионы. При среднероссийских 11,3 процента таких работников, в ЯНАО их оказалось 35,1 процента, в ХМАО — 23,5 процента, в НАО — 23,3 процента.

При этом в 12 регионах России менее 15 процентов имеют официальные зарплаты выше средней по России. Меньше всего из субъектов, по которым приводятся данные, их оказалось в Кабардино-Балкарии, Чечне (по 10,1 процента) и Ингушетии (8,8 процента).