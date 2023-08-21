В России не будут учитывать доходы ряда категорий граждан при назначении единого пособия

Минтруд считает, что при назначении малообеспеченным семьям и беременным женщинам единого пособия целесообразно не учитывать ряд их доходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно новому проекту его постановления, в стране не будут брать в расчет единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Кроме того, в России не будут учитывать заработок несовершеннолетних детей в период каникул. Благодаря такому подходу семья сохранит право на пособие в данных случаях.

Также издание указывает на планы властей отказаться от учета процентов, выплаченных банками на средства, размещенные на номинальных вкладах детей, взятых под опеку.

По словам председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Социальная политика» Андрея Никитина, в стране не будут менять сам порядок предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Он пояснил, что от россиян требуется заполнение заявления в электронном виде на Едином портале государственных услуг.

Как отмечается, требования к оценке имущественной обеспеченности семьи и правило нулевого дохода также меняться не будут.