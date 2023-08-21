Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% за входящие переводы в долларах

"С 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов - физических лиц, а также малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составит 50% от суммы перевода, минимум 1 тысячу долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 тысяч долларов США", - указано на сайте.