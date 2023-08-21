Россиянам дали советы по хранению сбережений

В период курсовых колебаний хранить все сбережения в российской валюте экономически невыгодно, рассказал «Известиям» гендиректор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

Консерватизм россиян в вопросах накоплений эксперт назвал вполне объяснимым, однако напомнил, что в период турбулентности нужно обязательно диверсифицировать риски. Он посоветовал треть накоплений инвестировать в ценные бумаги, столько же – в китайские юани, а остальное зафиксировать в рублях.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68 процентов россиян хранят накопленное в российских рублях, 6 процентов предпочитают откладывать в долларах, а еще 4 процента — в евро. При этом каждый четвертый респондент заявил об отсутствии у него сбережений.