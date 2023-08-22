Россиянам рассказали, как вложиться в китайский юань

Курс китайского юаня корректируется по отношению к рублю почти так же, как американская и европейская валюты. Он показал рост с начала года почти на 30%. О том, как как правильно вложиться в юань и заработать на этом, разбиралось издание «Комсомольская правда».

Отмечается, что особой разницы, в чем хранить свободные деньги - в «недружественных» валютах или в «дружественных», нет. Однако стоит учитывать несколько важных моментов, уточняет автор статьи.

Приобретать наличную китайскую валюту целесообразно в более мелких банках, отмечается в публикации. Также россиянам советуют обратить внимание на онлайн-агрегаторы, где собраны предложения разных финансовых организаций.

Покупать безналичный юань можно почти в любом российском банке, подчеркивает автор. Так, у россиян есть возможность конвертировать рубль в определенное количество китайской валюты. Им советуют рассмотреть открытие счета в юанях, а потом и вклада. Отмечается, что по ним есть возможность заработать от 2,5% до 4% годовых. Однако приобретать нужно будет по внутреннему курса кредитной организации, а снять только в российской валюте по курсу банка на день выдачи.

Также в статье автор рассказывает о биржевом юане. Уточняется, что покупать валюту выгодно на брокерском счете. Для компенсации роста инфляции целесообразно приобрести облигации крупных российских фирм, которые номинированы в китайской валюте. Отмечается, что они дают доходность выше, чем по вкладу. Она составит 4-7% годовых.

«Вкладывать все сбережения в китайскую валюту или любую другую иностранную не стоит. Лучше ограничиться долей в 20 - 30%», - говорится в статье.