Россиянам назвали самые зависимые от курса доллара товары

От курса доллара в России сильно зависят не только ввозимые из-за границы товары, но и отечественная продукция с импортными составляющими. Именно эти категории подвержены наибольшему риску подорожания в связи с ослаблением рубля, заявил экономист Никита Масленников, его слова приводит «Москва 24».

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Россиянам стоит ждать роста цен на импортную бытовую технику и гаджеты, а также непродовольственные товары российского производства. Обратная динамика, по мнению Масленникова, будет прослеживаться в продовольственном секторе. К концу года с большой долей вероятности произойдет стабилизация цен на куриное мясо и свинину. Это будет обусловлено увеличением кормовой базой после нового урожая, заключил аналитик.