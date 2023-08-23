Россияне назвали оптимальную для них пенсию

Россияне в среднем хотели бы получать пенсию в 69 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса «СберНПФ» и «Работа.ру».

Отмечается, что среди регионов, в которых граждане назвали наибольший размер желаемых выплат - Краснодарский край (104 тыс. рублей), Москва и Подмосковье (84 тыс.), а также Самарская область (80 тыс.).

Наименьшую сумму назвали жители Челябинской (46 тыс.) и Свердловской (56 тыс.) областей, а также Татарстана (53 тыс.).

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила агентству «Прайм», что с 1 сентября у отдельных категорий пенсионеров вырастет пенсия, хотя индексация в этом месяце не предусмотрена. Речь идет о тех пенсионерах, которым в сентябре исполнится 80 лет, отметила она.