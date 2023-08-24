Россияне поспешили за кредитами перед их подорожанием
В первую неделю после внепланового повышения ключевой ставки ЦБ на российском рынке наблюдалась массовая распродажа розничных кредитов по старым банковским ставкам. Как пишет газета «Коммерсант», граждане, которые были близки к решению взять ссуду, поспешили сделать это, пока кредиты не подорожали.
ЦБ РФ провел внеочередное заседание 15 августа 2023 года, на котором поднял ключевую ставку до 12% с 8,5%. Вслед за этим Сбер и ВТБ объявили о грядущем повышении ставок на ипотеку и потребкредиты. Также отреагировали и все остальные игроки.
В Сбербанке, к примеру, «заметный повышенный рост» ипотечных заявок наблюдался именно 15 августа: спрос в этот день подскочил на 34% по сравнению с предыдущим днем. Интерес к потребительским кредитам в Сбере в течение последующей недели увеличился «в пределах 10%». В ВТБ спрос на ипотеку вырос на 42% в сравнении со среднедневным показателем: клиенты оформили до 40 тысяч заявок, выдано было на 16% больше — 39 млрд рублей. В ПСБ отметили, что в течение последней недели кредитная активность населения повысилась по количеству заявок на потребкредиты почти на 10%, на ипотеку — на 15%. Люди, ранее откладывавшие крупные покупки, «предпочли больше не ждать», ожидая, что вслед за ключевой вырастут ставки на банковском рынке, допустили в банке.
Абсолют-банк по рыночной ипотеке наблюдал увеличение процента выхода на сделку по ранее одобренным ставкам, а также прирост на 10% заявок на льготные программы из-за снижения ставки на 0,3 п. п. Директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев сообщил о росте спроса на льготную ипотеку: по программе на новостройки — рост на 3% в денежном выражении относительно недели ранее и на 7% в количественном, по IT-ипотеке — рост на 12% в денежном выражении и на 5% в количественном.
В Росбанке также зафиксировали всплеск спроса на автокредиты (за счет ускорения тех, кто уже получил решение по автокредиту и хотел успеть до повышения ставок), а в «Уралсибе» аналогичный тренд видят по потребкредитам: после повышения ключевой ставки выдача таких кредитов увеличилась кратно. В Совкомбанке тоже фиксируют рост, но связывают его с подготовкой к школе.
Логичным продолжением текущего ажиотажа эксперты называют спад кредитования. По оценке управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, к концу года можно ожидать снижения объема ипотечных выдач до уровня менее 450 млрд рублей в месяц (при среднемесячных объемах в 508 млрд рублей в этом году). Под давлением также окажется и потребительское кредитование, причем не только вследствие повышения ключевой ставки, но и из-за растущей премии за риск, ведь «платежеспособный спрос иссякает на фоне закредитованности». Банки могут сделать ставку на автокредиты как на замещающий актив для постепенного выравнивания доходности розничного портфеля, но «результативность такой стратегии будет снова упираться в сокращение платежеспособного спроса», сказал Беликов.