Россияне поспешили за кредитами перед их подорожанием

В первую неделю после внепланового повышения ключевой ставки ЦБ на российском рынке наблюдалась массовая распродажа розничных кредитов по старым банковским ставкам. Как пишет газета «Коммерсант», граждане, которые были близки к решению взять ссуду, поспешили сделать это, пока кредиты не подорожали.

ЦБ РФ провел внеочередное заседание 15 августа 2023 года, на котором поднял ключевую ставку до 12% с 8,5%. Вслед за этим Сбер и ВТБ объявили о грядущем повышении ставок на ипотеку и потребкредиты. Также отреагировали и все остальные игроки.

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В Сбербанке, к примеру, «заметный повышенный рост» ипотечных заявок наблюдался именно 15 августа: спрос в этот день подскочил на 34% по сравнению с предыдущим днем. Интерес к потребительским кредитам в Сбере в течение последующей недели увеличился «в пределах 10%». В ВТБ спрос на ипотеку вырос на 42% в сравнении со среднедневным показателем: клиенты оформили до 40 тысяч заявок, выдано было на 16% больше — 39 млрд рублей. В ПСБ отметили, что в течение последней недели кредитная активность населения повысилась по количеству заявок на потребкредиты почти на 10%, на ипотеку — на 15%. Люди, ранее откладывавшие крупные покупки, «предпочли больше не ждать», ожидая, что вслед за ключевой вырастут ставки на банковском рынке, допустили в банке.

Абсолют-банк по рыночной ипотеке наблюдал увеличение процента выхода на сделку по ранее одобренным ставкам, а также прирост на 10% заявок на льготные программы из-за снижения ставки на 0,3 п. п. Директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев сообщил о росте спроса на льготную ипотеку: по программе на новостройки — рост на 3% в денежном выражении относительно недели ранее и на 7% в количественном, по IT-ипотеке — рост на 12% в денежном выражении и на 5% в количественном.

В Росбанке также зафиксировали всплеск спроса на автокредиты (за счет ускорения тех, кто уже получил решение по автокредиту и хотел успеть до повышения ставок), а в «Уралсибе» аналогичный тренд видят по потребкредитам: после повышения ключевой ставки выдача таких кредитов увеличилась кратно. В Совкомбанке тоже фиксируют рост, но связывают его с подготовкой к школе.