В России предложили ввести безусловный базовый доход для детей

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) выступает за введение в России безусловного базового дохода для детей с целью обеспечения поддержки ребенка в период взросления и развития. С таким заявлением выступила президент АИДТ Антонина Цицулина, передает ТАСС.

По ее словам, с учетом признания важности государственной политики в сфере детства о реализации инициативы можно было бы подумать.

Собеседница уточнила, что суммы в таком случае должны зависеть от числа детей в семье. Также, по ее словам, такой шаг оказал бы поддержку детской индустрии, ведь она рассчитывает на рост производства продукции и старт выпуска современных, инновационных изделий.

Среди сдерживающих факторов, как указала Цицулина - падение спроса на товары для детей. По ее словам, если отечественная продукция не будет востребована у покупателей, страна не сможет реализовывать намеченные инвестиционные проекты. В этой связи АИДТ планирует работу не только на российском рынке, но и на рынках соседних стран и регионов, добавила собеседница.

Она также отметила, что в стране нужно прибегнуть к введению комплексной поддержки детей, включая выделение субсидий на покупку товаров в жизненных ситуациях, когда родители увеличивают траты на детские товары.