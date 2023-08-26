Россияне стали чаще брать займы "до зарплаты"

Количество микрофинансовых займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым. Максимально вырос августовский показатель. Об этом рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Его цитирует РИА Новости.

«Количество выдач PDL-займов (краткосрочных займов) летом 2023 года показало рост более чем в 2 раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года», - сказал он.

По его словам, в июне 2023 года россияне оформили почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в июне прошлого года.

В августе показатель побил рекорд (+182%).

Средняя сумма краткосрочного займа нынешним летом стала меньше на 11,5% и составила 10 433 рубля. В 2022 году это значение достигало 11 783 рублей.

Количество среднесрочных займов (более крупные суммы на несколько месяцев) летом 2023 года также увеличилось почти в 2 раза (+99%).

Средняя сумма снизилась на 19% и составила 19 769 рублей против прошлогодних 24 392 рублей.

Петков отметил, что в этом году займы чаще всего брали на лечение (15,7%), текущие расходы (10,4%), подарки (10,3%), ремонт автомобиля (6,4%).

Еще 12,2% заемщиков не указывали конкретные цели займа.