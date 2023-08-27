Экономист рассказала россиянам, какие товары подорожают с ростом доллара
Преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Волкова заявила, что из-за ослабления рубля в России подорожают смартфоны, компьютеры и прочая электроника.
Волкова отметила, что подорожание произойдет далеко не сразу. Это связано с тем, что магазинам сначала нужно распродать остатки.
«Наличие этих товаров на складах торговых сетей несколько отсрочит рост цен, его следует ожидать через месяц–два после установления высокого курса доллара», – передает слова Волковой «Прайм».
Она добавила, что помимо техники могут подорожать и продовольственные товары иностранного производства. Рост цен на них должен быть сопоставим с ростом курса доллара.
При этом цены поднимутся и на продукты местного производства. Это вызвано тем, что во многих продуктах есть доля импорта (например упаковка).
Волкова заявила, что в течение двух лет цены вырастут практически на все категории товаров, но это связано еще и с инфляцией.
Экономист обратила внимание, что вопреки ослаблению рубля недвижимость может стать дешевле. Это объясняется высокой ключевой ставкой, которая делает ипотеку менее доступной и тем самым снижает спрос на жилье. Снижение роста закономерно приводит к падению цен на квартиры.