Эксперт объяснил, как выгодно инвестировать в золото
Эксперт рассказал о том. как выгодно инвестировать в золото. Директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков считает, что вкладываться в драгоценный металл необходимо только на длинный срок, сообщает «Мослента».
«Принимая решение инвестировать в золото, важно помнить, что из-за сильных колебаний цены этот актив эффективен только на длинной дистанции», - сказал эксперт.
Он оценил срок эффективности в 10-15 лет.
Рясков также назвал альтернативы золотым активам на российском рынке. Это короткие замещенные облигации, которые позволяют получать дополнительную доходность около 8-9% годовых. Такие альтернативы снижают привлекательность золота для инвестирования.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии нашли 120 слитков золота и передали Красному Кресту.
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