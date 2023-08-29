Производители шаурмы заявили об увеличении цен на продукцию в сентябре

Производители шаурмы заявили об увеличении цен на 10-15% с сентября. Как сообщает газета «Известия», причиной стало подорожание курицы.

Как отметила основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова, за последние месяцы цена на мясо курицы выросла на 50%. Так, в марте ее стоимость составляла 220 рублей за 1 кг, в мае — 280 рублей, а в августе — уже 330 рублей. Она отметила, что в ряде регионов цены выросли еще больше, до 390 рублей. Рост цен нужен для компенсации расходов.

«Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей. В целом линейка видов шаурмы широкая, есть и продукция за 300 рублей», — заявила Филиппова.