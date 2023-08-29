Мошенники начали красть деньги у россиян под видом операций обмена

Мошенники придумали новую схему обмана с обменом валюты в Telegram-боте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

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Речь идет о сложной скам-схеме, состоящей из нескольких элементов. Злоумышленники нацелены на хищение не только средств российских пользователей, но и важных финансовых данных.

В компании подчеркнули, что сначала мошенниками был создан фейковый сайт, где якобы можно обменять валюту и криптовалюту. При этом отличить его от настоящих сложно.

Кроме того, подчеркивается, что аферисты прибегли к созданию собственного Telegram-бота. В него потенциальные жертвы переходят с сайта. Они видят сообщение в описании бота, что сервис проводит операции по обмену валют и переводам за границу в странах СНГ и мира. Однако специалисты отмечают, что это мошенническая схема, за счет которой злоумышленники получают личные и платежные данные россиян, ведь к диалогу подключается мошенник, который представляется «оператором». Он обещает, что деньги будут готовы к выдаче меньше чем через час после того, как человек переведет деньги.

«В итоге клиент ничего не получает — и, более того, подвергает риску свои личные и платежные данные, которые раскрыл во время переписки», — говорится в публикации.