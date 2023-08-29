ФССП составила условный портрет среднестатистического должника

"Так вот, за последние два года он увеличился на две трети и за прошлый год перевалил критическую цифру в 1 трлн рублей. Мы взыскали 1 100 млрд рублей. За последние два года валовое взыскание увеличилось на 400 млрд рублей. Это, естественно, очень значимый показатель. Хотя есть еще над чем работать, конечно, и органы прокуратуры указывают нам на недостатки, но мы, тем не менее стараемся все наши функции своевременно и добросовестно выполнять", - добавил он.