Юрист объяснил нюансы увольнения за пьянство

«Если работодатель не предлагал пройти освидетельствование, как еще можно доказать факт употребления алкоголя? Наличие шаткой походки может быть основанием отправки на освидетельствование, но она может быть признаком и повышенного давления или предынсультного состояния. <...> Могут быть видеозаписи, на которых видно, что сотрудники выпивают, или анализы того, что они употребляли. Отказываться от освидетельствования странно, тем более, если человек знает, что он трезв», — отметил эксперт.