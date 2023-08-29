Путин настоял на повышении зарплат и благосостояния россиян

Российские власти должны работать над тем, чтобы благосостояние россиян только росло. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с директором ФССП Дмитрием Аристовым, пишет ТАСС.

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«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей», — констатировал российский лидер.

Таким образом он отреагировал на слова Аристова о должниках.

Помимо этого, президент задался вопросом, какие долги возникают чаще всего среди россиян. На это глава ФССП ответил, что многие люди становятся должниками «не только по кредитам, но и по платежам за ЖКУ».