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Путин настоял на повышении зарплат и благосостояния россиян

Российские власти должны работать над тем, чтобы благосостояние россиян только росло. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с директором ФССП Дмитрием Аристовым, пишет ТАСС.

Путин настоял на повышении зарплат и благосостояния россиян
© Lenta.ru

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей», — констатировал российский лидер.

Таким образом он отреагировал на слова Аристова о должниках.

Помимо этого, президент задался вопросом, какие долги возникают чаще всего среди россиян. На это глава ФССП ответил, что многие люди становятся должниками «не только по кредитам, но и по платежам за ЖКУ».

Тогда же глава ФССП представил примерный портрет среднестатистического российского должника. Таковым является гражданин в возрасте 30-45 лет, вне зависимости от пола, имеющий долг в размере 173 тысяч рублей. В то же время малообеспеченные должники — как правило, женщины 40-50 лет с ребенком. У таких людей есть единственное жилье, «на которое обращать взыскание нельзя». В итоге, как отметил Аристов, «с этих людей практически взять нечего».

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