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«Мир» введет отложенную оплату для такси и маркетплейсов

Платежная система «Мир» планирует расширить использование отложенного списания денежных средств со своих карт при оплате товаров или услуг, пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень системы.

«Мир» введет отложенную оплату для такси и маркетплейсов
© РИА Новости

Начиная с весны 2024 года банки смогут проводить отложенные операции по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Это может применяться в случаях при оплате покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или услуг такси, каршеринга и пр. Сейчас отложенные платежи по картам «Мир» действуют только при оплате проезда в общественном транспорте.

В бюллетене указано, что в России растет количество операций оплаты, инициированных держателями карт по сохраненным реквизитам, «которые из соображений удобства обслуживания клиентов некоторым ТСП хотелось бы проводить в режиме отложенной авторизации».

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К весне 2024 года платежная система определит список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание средств, даже если держатель карты сохранил ее реквизиты.