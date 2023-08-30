«Мир» введет отложенную оплату для такси и маркетплейсов

Платежная система «Мир» планирует расширить использование отложенного списания денежных средств со своих карт при оплате товаров или услуг, пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень системы.

Начиная с весны 2024 года банки смогут проводить отложенные операции по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Это может применяться в случаях при оплате покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или услуг такси, каршеринга и пр. Сейчас отложенные платежи по картам «Мир» действуют только при оплате проезда в общественном транспорте.

В бюллетене указано, что в России растет количество операций оплаты, инициированных держателями карт по сохраненным реквизитам, «которые из соображений удобства обслуживания клиентов некоторым ТСП хотелось бы проводить в режиме отложенной авторизации».