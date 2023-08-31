В России букет цветов к 1 сентября подорожал на 14%

Букет цветов ко Дню знаний подорожал на 14%, в среднем на цветы придется потратить 2340 рублей. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

При этом средняя стоимость букета на 1 сентября в онлайн-магазинах стала выше на 18% и составила 2910 рублей.

Как отметили в маркетплейсе Ozon, за последние две недели августа спрос на цветы увеличился на четверть по сравнению с первой половиной месяца и в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Наиболее популярны среди покупателей розы, хризантемы и герберы, пишет Свободная пресса. По данным маркетплейса Flowwow, растет интерес к композициям из сезонных гортензий, ромашек, подсолнухов, тюльпанов, ранункулюсов, георгинов. Кроме того, россияне стали чаще выбирать кустовые розы.