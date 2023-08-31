В Москве вырос спрос на черную икру

В первой половине 2023 года спрос на черную икру в Москве и области вырос на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В денежном выражении продажи увеличились на 19 процентов. Средний чек покупки деликатеса в столичном регионе вырос не так существенно — на 8 процентов, до 8,2 тысячи рублей.

Иная динамика наблюдается в регионах. В целом по России число покупок черной икры в первые 6 месяцев текущего года снизилось на 5 процентов к уровню 2022 года. При этом тратиться потребителям приходилось больше — в денежном выражении продажи прибавили 2 процента. Средний чек за одну покупку в регионах вырос на 7 процентов, до 2,4 тысяч рублей — однако это почти в три с половиной раза меньше, чем в Москве и Подмосковье.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объясняет охлаждение спроса в регионах снижением реальных располагаемых доходов россиян. Та группа населения, на которую ориентировано производство черной икры, по-прежнему не экономит на таких покупках, однако средний класс, для которого покупка черной икры была роскошью, сократил спрос из-за ухудшения финансового положения.

Тем не менее интерес к черной икре у россиян по-прежнему сохраняется, о чем косвенно говорят растущие продажи ее заменителей, сделанных из водорослей, рыбьего жира и желатина.