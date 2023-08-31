Названы плюсы и минусы цифрового рубля

Благодаря внедрению цифрового рубля в стране будут развиваться цифровые платежные технологии. Еще одно преимущество – рост конкуренции между банками, заявил «Известиям» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

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Однако, как уточнил он, многим людям, возможно, будет проблематично освоить новое платежное средство. Речь идет о гражданах, которые не владеют новыми технологиями.

По словам эксперта, цифровой рубль будет сочетать в себе функции наличной и безналичной валюты.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Пока система будет работать в тестовом режиме. Тестирование цифрового рубля начнется в августе, в нем примут участие клиенты банков пилотной группы.