Объем эмиссии карт "Мир" вырос до 228,4 млн штук

Количество выпущенных в РФ карт платежной системы "Мир" увеличилось с начала 2023 года на четверть, до 228,4 млн штук, а трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) за год увеличился в 4,3 раза. Такие данные Банк России представил на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

Регулятор также отмечает, что трафик СПФС вырос за год на 102 млн операций, или в 4,3 раза. К системе подключаются новые участники, сейчас их количество составляет 514, среди них 131 нерезидент из 15 стран.

В 2014 году была создана Национальная система платежных карт (НСПК), перед которой были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".