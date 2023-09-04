Россиянам назвали способы увеличить пенсию

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал россиянам способы увеличить пенсию. По его словам, доплаты возможны за стаж, вредность и регион проживания, передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что в случае совсем маленьких пенсионных выплат гражданину начисляется федеральная социальная доплата, чтобы итоговая сумма не была меньше прожиточного минимума. В 2023 году он составляет 12 363 рубля.

Если региональный прожиточный минимум выше федерального, как, например, в Якутии (более 30 тысяч рублей), то пенсионеру положена повышенная региональная социальная выплата, добавил юрист.

Соловьев отметил, что льготные категории пенсионеров имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Среди них — инвалиды, герои СССР и труда, ветераны и несовершеннолетние узники фашизма, чернобыльцы.

Инвалиды получают выплаты автоматически на основании сведений Бюро медико-социальной экспертизы, которые подаются в Соцфонд. Все остальные категории пенсионеров должны подать заявление через МФЦ, Госуслуги или лично в Соцфонде.

Доплата в размере 2522 рубля положена пенсионерам, содержащим нетрудоспособных членов семьи. 1892 рубля получат россияне, котороые более тридцати лет проработали в сельской местности. 7568 рублей доплачивают пенсионерам старше 80 лет и имеющим первую группу инвалидности.

Кроме того, 3784 и 2270 соответственно получат те, кто отработал определенное количество лет на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, добавил Соловьев.

Он заключил, что пенсионеру необходимо собрать документы, подтверждающие стаж, условия работы и прочие обстоятельства, после чего обратиться с ними в отделение Социального фонда по месту жительства, чтобы получить все положенные надбавки.